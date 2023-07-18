ضمك يتعاقد مع خالد بن مشعط.. رسميًا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي ضمك السعودي ، عن تعاقده الرسمي مع خالد بن مشعط لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الميركاتو الصيفي .

ونشر ضمك عبر حسابة الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" بتغريدة تكشف عن تفاصيل صفقة خالد بن مشعط قائلا:" وقعت إدارة نادي #ضمك برئاسة المهندس خالد بن مشعط ، عقدًا احترافيًا مع لاعب خط الدفاع نور الرشيدي ، ليمثل بموجبه صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

في سياق مٌتصل إدارة نادي ضمك ، تعاقدتمع مدرب الحراس الروماني " دان زدينكا " ، لينضم بموجبه الى الطاقم الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة السيد كوزمين كونترا .

وتسعي إدارة ضمك السعودي توفير احتياجات مدرب الفريق خلال الموسم الجديد، تمرن الفريق تدريبات جماعية صباح اليوم الثلاثاء ، إستعدادًا للموسم الجديد.