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ضمك يتعاقد مع خالد بن مشعط.. رسميًا

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي ضمك  السعودي ، عن تعاقده الرسمي مع خالد بن مشعط لتدعيم صفوف الفريق  خلال فترة الميركاتو الصيفي .

ونشر ضمك عبر حسابة الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" بتغريدة  تكشف عن تفاصيل صفقة خالد بن مشعط قائلا:" وقعت إدارة نادي #ضمك برئاسة المهندس خالد بن مشعط ، عقدًا احترافيًا مع لاعب خط الدفاع نور الرشيدي ، ليمثل بموجبه صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

 

في سياق مٌتصل إدارة نادي ضمك ، تعاقدتمع مدرب الحراس الروماني " دان زدينكا " ، لينضم بموجبه الى الطاقم الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة السيد كوزمين كونترا .

وتسعي  إدارة ضمك السعودي  توفير احتياجات مدرب الفريق خلال الموسم الجديد، تمرن الفريق تدريبات  جماعية صباح اليوم الثلاثاء ، إستعدادًا للموسم الجديد.

 

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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