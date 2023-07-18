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باريس سان جيرمان يٌعلن رحيل شاداي بيتشيابو

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي باريس سان جيرمان، عن رحيل لاعبه شاداي بيتشيابو خلال فترة الانتقالات الصيفية بعد فترة 6 سنوات.

نشر باريس سان جيرمان على موقع تواصل الإجتماعي "تويتر" بيان صحفي  بشأن رحيل شاداي بيتشيابو قائلا:"

إل شاداي بيتشيابو ينضم إلى نادي لايبسيتش في إطار صفقة انتقال.

المدافع الأوسط، الذي تلقى تكوينه في باريس سان جيرمان، سيكتشف الدوري الألماني بعد 6 سنوات قضاها باللونين الأحمر والأزرق.

يخوض باريس سان جيرمان تدريباته الجماعية إستعدادًا للموسم الجديد ، وشارك نجوم  البي اس جي  ، مبابي و  أشرف حكيمي.

 ودعم فريق باريس سان جيرمان صفوفة  بالعديد من النجوم  سكرينيار و اسينسيو و شير ندور.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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