ياسر قمر رئيسًا للاتحاد العربي لكرة الطائرة

ياسر رشاد - القاهرة - وافقت الجمعية العمومية للاتحاد العربي لكرة الطائرة بالاجماع، على تكليف ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري، برئاسة الاتحاد العربي لكرة الطائرة خلال الفترة المقبلة، خلفا للدكتور عبدالهادي الشبيب.

وكان الشبيب قد أعلن في وقت سابق عن استقالته من رئاسة الاتحادين العربي والكويتي للكرة الطائرة، بينما كان يشغل ياسر قمر منصب نائب رئيس الاتحاد العربي.

وعقدت الجمعية العمومية للاتحاد العربي للمرة الطائرة اجتماعا صباح اليوم الثلاثاء في البحرين، على هامش بطولة العالم للشباب، وتم خلاله تكليف ياسر قمر برئاسة الاتحاد العربي لكرة الطائرة لحين إجراء الانتخابات.

منتخب مصر يحصد المركز التاسع ببطولة العالم للشباب

نجح منتخب مصر الوطني للكرة الطائرة للشباب في تحقيق المركز التاسع في منافسات بطولة العالم والتي تختتم غدا الإثنين في البحرين.

وفاز منتخب مصر على نظيره منتخب التشيك بنتيجة 1-3، في مباراة تحديد المركزين التاسع والعاشر ، وجاءت الأشواط كالتالي: 25-14 ، 25-18 ، 25-22 ، 25-23.

وكان منتخب مصر للكرة الطائرة للشباب قد حقق الفوز على منتخب كندا بنتيجة 3-0 في المباراة التي أقيمت مساء أمس، في منافسات تحديد المراكز من التاسع إلى الثاني عشر، كما حقق منتخب التشيك الفوز على الهند بنتيجة 3-0.