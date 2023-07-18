شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يُحذر أندية الممتاز من التعاقد مع مدربين غير حاصلين على الرخصة A والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد اتحاد الكرة على أندية الدورى الممتاز بضرورة حصول المدربين علي الرخصة A على الأقل في الموسم الجديد 2023 - 2024، علي أن يتم الحصول علي الرخصة pro بالنسبة لهؤلاء المدربين خلال عامين، مع ضرورة حصول مدربى الناشئين بأندية القسم الأول على الرخصة B على الأقل، علي أن يحصل هؤلاء المدربون علي الرخصة الأعلى التي تليها خلال عامين.

كما أكد اتحاد الكرة على ضرورة حصول مدربى أندية القسم الثانى علي الرخصة B على الأقل، وحصول مدربى الناشئين بأندية القسم الثانى على الرخصة C على الأقل، علي أن يحصل هؤلاء المدربون علي الرخصة الأعلى التي تليها خلال عامين،ولن يُسمح لمن يخالف هذه المعايير بممارسة عمله في الأندية.