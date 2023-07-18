شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يُحذر أندية الممتاز من التعاقد مع مدربين غير حاصلين على الرخصة A والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
أكد اتحاد الكرة على أندية الدورى الممتاز بضرورة حصول المدربين علي الرخصة A على الأقل في الموسم الجديد 2023 - 2024، علي أن يتم الحصول علي الرخصة pro بالنسبة لهؤلاء المدربين خلال عامين، مع ضرورة حصول مدربى الناشئين بأندية القسم الأول على الرخصة B على الأقل، علي أن يحصل هؤلاء المدربون علي الرخصة الأعلى التي تليها خلال عامين.
على صعيد متصل، نظم اتحاد الكرة اليوم مراسم تخرج مدربي الدبلومة الأفريقية للرخصة A والتى بدأت فى الفترة من 12 مارس حتى 12 يونيو الماضيين بعدد 280 ساعة.
كان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن شروط التقدم للحصول على دبلومة المدربين للاعبين الدوليين والمحترفين "المسار السريع".
وطبقا لشروط الحصول على الدبلومة، يجب على اللاعب المحترف أو الدولي استيفاء أحد المعايير التالية:
- شارك فى 20 مباراة دولية على الأقل مع منتخب مصر لكرة القدم.
- شارك في المرحلة النهائية لإحدى البطولات الكبرى "كأس العالم - كأس الأمم الأفريقية - الألعاب الأوليمبية".
- شارك في 30 مباراة رسمية على الأقل بمسابقات الأندية الدولية "العربية - الأفريقية - العالمية".
- لعب 200 مباراة على الأقل في أندية محترفة أو في الدوريات الكبرى "دون أن يكون لاعبًا دوليًا".
يجوز للاتحاد المصري لكرة القدم "بموافقة مسبقة من كاف" تنظيم دورة محددة تدمج محتويات دبلومة كاف "C - B" ويجب أن تتضمن الدورة التدريبية ما لا يقل عن 190 ساعة، بواقع 90 ساعة عملي، 20 ساعة تطبيقي و80 ساعة نظري.
- يجب أن تشمل الدورة 5 لاعبين على الأقل.
- يجب ألا يقل التقييم عن 4 ساعات، وأن يستوفي معايير دبلومة رخصة كاف (B).
- يمكن للمرشحين الناجحين الانتقال مباشرة إلى دبلومة كاف (A) دون تأخير.
- تظل شروط القبول في دبلومة كاف (Pro) دون تغيير
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