شكرا لقرائتكم خبر عن تكليف جمال محمد على بمنصب القائم بأعمال المدير الفنى لاتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة ، تكليف الدكتور جمال محمد على مدير إدارة المدربين بمنصب القائم بأعمال المدير الفني للاتحاد خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يخطر اتحاد الكرة خلال الساعات المقبلة، الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بهذا القرار.

على صعيد مختلف، قررت شركة الملابس الراعية لمنتخب مصر إعلان شكل التصميم الجديد لقميص الفراعنة في بطولة أمم أفريقيا 2025 بدلا من النسخة المقبلة من البطولة، المقرر إقامتها فى يناير 2024.

وطلب اتحاد الكرة من الشركة تخصيص تصميم جديد لقميص المنتخب فى البطولة المقبلة، ولكن الشركة اعتذرت لضيق الوقت، وسيتم الانتهاء من التصميم الجديد منتصف 2024 على أن يظهر به الفراعنة لأول مرة فى أمم أفريقيا 2025.