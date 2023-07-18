شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة منتخب الناشئين تحت 19 سنة فى بطولة العالم للطائرة بالأرجنتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد منتخب ناشئين الكرة الطائرة تحت 19 سنة لخوض منافسات بطولة العالم المحدد لها الفترة من 24 و حتى 31 يوليو الجارى بالأرجنتين.

و توجهت البعثة فجر اليوم الثلاثاء إلى البرازيل لخوض معسكر مغلق حتى موعد البطولة ، من أجل الوقوف على نقاط القو و الصعف قبل المنافسة .

و تضم قائمة منتخب الناشئين كلا من اللاعبين ، ياسين خالد و حمزة الصافى و أسر حسام و محمود إبراهيم و صلاح محمد و أحمد رضا و حازم محمد و إبراهيم عادل و مازن شريف و شريف محمد و يوسف أحمد و محمد أمير .

يرأس البعثة عمرو مخلوف أمين صندوق الإتحاد و يقود المنتخب فنيا أحمد الدرديرى تحت إشرف بيرسى أونكن المشرف على نتخبات الناشئين و حسام الدين مصطفى مدربا عاما و عمرو محمد طه طبيب و سعيد أحمد المحلل التقنى.

واستقر اتحاد الكرة الطائرة على تغيير موعد البطولة الأفريقية التى تستضيفها مصر للمنتخبات لتصبح من 1 إلى 14 سبتمبر القادم بدلا من 30 أغسطس وحتى 12 سبتمبر وذلك حتى إنتهاء بطولة السيدات المقرر انتهاؤها يوم 25 أغسطس القادم بالكاميرون.