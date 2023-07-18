شكرا لقرائتكم خبر عن هل اقترب الأهلى من التعاقد مع البرازيلى سوزا لدعم هجومه فى الموسم الجديد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا حديث يدور داخل أروقة النادى الاهلى سوى عن ضرورة التعاقد مع مهاجم أجنبى مميز يقود هجوم المارد الأحمر بالموسم الجديد لتلبية طلبات السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق ، وهو مانلقى الضوء عليه في السطور التالية..

ج: حصل مسئولو النادي الأهلي على توقيع البرازيلي جوستافو سوزا، مهاجم جيونبك هيونداي الكوري الجنوبي، خلال الساعات الماضية، بعد الاتفاق مع النادي الكوري على جميع التفاصيل الخاصة بالصفقة .

س: هل حصل الاهلى على توقيع سوزا ؟

س: متى تحسم الصفقة بشكل رسمي ؟

ج: ومن المقرر أن يصل وكيل أعمال سوزا القاهرة خلال الساعات المقبلة للخضوع للكشف الطبي، ثم إعلان الانتقال الرسمي للقلعة الحمراء.

س: ما سر تأخير الاهلى في الإعلان عن الصفقة ؟

ج: نادى هيونداي الكوري الجنوبي يبحث عن بديل مميز لتعويض رحيل سوزا وهو سر تأخر الإعلان عن رحيل اللاعب وانتقاله للأهلى.

س: لماذا فشلت صفقة انضمام سوزا للأهلى بالميركاتو الشتوى الماضى ؟

ج: جوستافو سوزا كان قريباً من الانضمام إلى الأهلي خلال الانتقالات الشتوية الماضية لكن حدث خلاف في بعض الأمور لتفشل الصفقة وقتها قبل أن يُجدد مسئولو القلعة الحمراء مفاوضاتهم مع اللاعب والنادي الكوري وتُكلل المفاوضات خلال اليومين الماضيين.

س: ماذا قدم سوزا مع الساحرة المستديرة ؟

ج: شارك سوزا مع جيونبك هيونداي في 124 مباراة بجميع المسابقات، سجل 51 هدفا وصنع 16 تمريرة حاسمة وخاض سوزا برفقة الأندية التي لعب لها 262 مباراة، سجل 85 هدفًا وصنع 21.

س: ماعمر سوزا ؟

ج: ولد جوستافو يوم 29 مارس 1994، في ساو باولو ويلعب في مركز المهاجم في نادي جيونبوك الكوري الجنوبي.

س: هل شارك سوزا في الدوري البرازيلي ؟

ج: انتقل سوزا إلى نادي كورينتثيانز البرازيلي ولعب 30 مباراة وسجل 5 أهداف ، ولعب في كورينثيانز في الفترة من 2016 - 2020، لكن تخللها العديد من الإعارات كانت أهمها اللعب مع نادي إنترناسيونال، لكنه لم يشارك في أي مباراة.