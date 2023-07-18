شكرا لقرائتكم خبر عن جريندو يستكمل مهمته مع المصرى فى نهائى كأس الرابطة رغم توقيعه للبنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل محمد جريندو لاعب النادي المصري، تدريباته مع الفريق البورسعيدي داخل معسكره استعداداً للقاء المرتقب أمام سيراميكا في نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، وذلك على الرغم من توقيع اللاعب عقود انضمامه إلى البنك الأهلي بعد انتهاء تعاقده مع المصري.



جريندومن مران المصري استعداداً لسيراميكا

ويستعيد النادي المصري، خدمات مهاجمه محمد جريندو، وذلك في مباراة نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، والتي تجمع النصري وسيراميكا يوم السبت المقبل، وكان المصري قد افتقد لخدمات جريندو في الجولة الأخيرة من الدوري بسبب تعرضه للإيقاف لحصوله على 3 إنذارات.

وحسم النادي المصري المركز الخامس في مسابقة الدوري للموسم الجاري بشكل رسمي، وذلك بعد هزيمة المقاولون العرب أقرب منافسيه أمام الأهلي برباعية مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الأخيرة من عمر المسابقة.

وكان الفريق البورسعيدي يحتاج إلى نقطة واحدة فقط لإنهاء المنافسة مع المقاولون العرب على ذلك المركز، بعد خروج الاتحاد السكندري من دائرة المنافسة وانحصارها بين المقاولون والمصري.

ويحتل النادي المصري المركز الخامس حالياً برصيد 47 نقطة، بينما يحتل المقاولون العرب المركز السابع برصيد 44 نقطة، وخاض المصري 33 جولة، ويتبقى للمصري مباراة واحدة مؤجلة أمام النادي الأهلي.

بينما توقف رصيد المقاولون العرب عند النقطة 44 في المركز السابع بعد خوض جميع مبارياته بالمسابقة.

وتعرض النادي المصري للهزيمة بهدف نظيف فى الجولة 34 والأخيرة بالدوري أمام سموحة، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين مساء السبت، باستاد برج العرب بالإسكندرية.

وأجل مسئولو النادي المصري إعلان قائمة الراحلين عن الفريق لفرض حالة من التركيز على الجميع استعداداً لمباراتي الأهلي فى الدوري، وسيراميكا في نهائي كأس الرابطة.

ويلتقي المصري مع سيراميكا 22 يوليو الجاري فى نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، بينما يواجه الأهلي فى آخر مبارياته بالدوري يوم 26 يوليو الجاري.