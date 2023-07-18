شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يبحث عن مهاجم أجنبى فى الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب عبد الحميد بسيونى المدير الفني لنادى طلائع الجيش من مسئولي ناديه ضرورة التعاقد مع مهاجم أجنبى مميز يستطيع قيادة خط هجوم الفريق بالموسم الجديد .

وعانى الطلائع طوال الموسم المنقضى من غياب المهاجم الهداف الذى يستطيع وضع الكرة في الشباك بعد سلسلة الفرص التي أهدرت وكلفت الفريق خسارة نقاط مباريات سهلة.

سلّم عبد الحميد بسيوني مسئولى ناديه التقرير الفنى الخاص بنهاية الموسم، والذى حدد خلاله قائمة الراحلين والصفقات الجديدة المطلوب التعاقد معها، وكذلك موقف اللاعبين المعارين الذين وصل عددهم بالفريق لـ17 لاعبا.

ومنح المدير الفني لطلائع الجيش، لاعبيه راحة لمدة 10 أيام عقب نهاية مباراتهم الأخيرة فى مسابقة الدوري المصري أمام بيراميدز.

ومن المقرر أن يستغل بسيونى فترة الراحة لمتابعة ملف الصفقات الجديدة والراحلين، وكذلك ملف اللاعبين المعارين، استعداداً لتقديم أداء مختلف بالموسم الجديد.

ويناقش مسئولو الطلائع فكرة إقامة معسكر داخلى في أحد المدن الساحلية لإقامة فترة الاعداد استعداداً لإنطلاق مباريات الدوري الجديد،

ونجح عبد الحميد بسيونى فى إنقاذ الطلائع من مغبة الهبوط بعدما بدأ رحلته مع الفريق بالفوز على سموحة بهدفين دون رد ثم الفوز على الاسماعيلى بهدف دون رد قبل أن يخسر من البنك الاهلى في كأس مصر بركلات الترجيح ثم تعادل مع سيراميكا بالدوري سلبياً ثم حقق الفوز على أسوان بهدف دون رد قبل أن يخسر من بيراميدز برباعية مقابل هدفين.

وأنهى الطلائع مسابقة الدوري محتلا المركز الرابع عشر برصيد 36 نقطة، بعدما لعب 34 مباراة حقق الفوز فى ثمانية لقاءات وتعادل فى 12 مباراة وخسر 14 لقاء وسجل لاعبوه 33 هدفاً وتلقت شباكه 45.