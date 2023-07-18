شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن أشرف: كنت أتمنى إنهاء مسيرتى فى الأهلى لكن الحياة ليست عادلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه أيمن أشرف، مدافع النادي الأهلي المُنضم مؤخراً إلى فريق البنك الأهلي، رسالة وداع إلى جماهير القلعة الحمراء، وذلك بعد اتمام انتقاله رسمياً إلى فريقه الجديد لمدة موسمين.

وكتب أيمن أشرف عبر حسابه الرسمي على فيس بوك: فى اوقات كتير ممكن تنزل صوره تكتب بوست لكن فى وقت يجي عليك صعب تلاقى كلام يوصف اللى انت حاسس بيه.

أضاف أيمن أشرف: النادي الاهلي بالنسبالي مش مجرد فريق بلعب فيه ،لا ده بيت وحياة ووطن عشت فيه أحلى أيام حياتى، عشت طفولتي وعشت ونجاحاتي ، فرحت فيه وزعلت علشانه وكنت لاعب ومشجع وسأظل.. احب اشكر جمهور الاهلي العظيم علي المساندة الدائمة واشكر مجلس الادراة واشكر كل اللاعبين الـ انا زاملتهم و كل الاجهزة الفنيه ال اشتغلت معاهم.. حقيقي هفتقدكم كلكم.

واصل: لقد بذلت كل ما استطاع من جُهد وتضحيات من اجل هذا الجمهور العظيم الذي صنع اسم ايمن اشرف، كنت اتمنى ان انهي مسيرتي هنا لكني اعلم جيدا أن الحياة ليست دائماً عادله.

واختتم: حان وقت الرحيل ..انا همشي بجسدي لكن قلبي هنا معاكم بتمنالكم التوفيق جميعا، واتمنى ان اوفق ف خطوتي القادمة، بشكركم جميعاً.

وأعلنت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار التعاقد مع أيمن أشرف لاعب النادى الأهلى لمدة موسمين، لتصبح صفقة أيمن أشرف أولى صفقات البنك الأهلي فى فترة الانتقالات الصيفية.