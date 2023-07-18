شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى يقترب من العودة للعمل الفنى بقيادة فريق القناة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إقترب طارق يحيى نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، من العودة للعمل الفني عن طريق تولي تدريب فريق القناة، بدورى الدرجة الثانية، بعدما تلقي مفاوضات جادة من مسئولي النادي.

وعلم ”الخليج 365”، أن طارق يحيى تواجد أمس الإثنين في مدينة الإسماعيلية وعقد جلسة مع مسئولي نادي القناة، وتم الإتفاق علي جميع الخطوط العريضة ليصبح علي بعد خطوات من قيادة الفريق في الموسم الجديد.

وكان طارق يحيى عمل كمدرب مساعد مع فرق القناة والشرقية والزمالك فى الفترة من عام 1999 حتى 2003، ثم مدير فنى لأندية نبروه وطنطا والمصرية للاتصالات فى الفترة من 2003 حتى 2008، ثم مدرب مساعد فى جهاز الزمالك عام 2008.

كما عمل مديرا فنيا لأندية أسمنت السويس والإنتاج الحربى ومصر المقاصة منذ 2008 حتى 2012، وتولى تدريب فريق هجر السعودى 2012، ومصر للمقاصة 2013، والمصرى والإسماعيلى وطلائع الجيش والشرقية، وبتروجت، وسموحة، وتولى تدريب الزمالك لفترة مؤقتة قبل أن يتولى الصربى ميتشو القيادة الفنية للفريق الأبيض.