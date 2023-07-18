7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 18 يوليو 2023 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،الأهلى يحتفل بلقب الدورى الـ43 غدا فى ليلة الظهور الأخير للدرع القديم، أسوان يجهز شكوى للفيفا ضد لاعبه النيجيرى رفائيل أياجوا .

الأهلى يحتفل بلقب الدورى الـ43 غدا فى ليلة الظهور الأخير للدرع القديم

يحتفل لاعبو النادى الأهلى، غدا، بالتتويج بلقب الدورى المصرى الممتاز للمرة الـ43، عقب مباراة الفريق الأحمر مع حرس الحدود المؤجلة من الأسبوع الثالث والثلاثين من عمر مسابقة الدورى الممتاز باستاد القاهرة الدولى.

إمام عاشور قبل إعلان انضمامه إلى الأهلى: عليك أن تتعلم كيف تغلق أذنيك

نشر إمام عاشور لاعب ميتلاند الدنماركى، فيديو عبر حسابه الشخصى على إنستجرام، حيث يترقب اللاعب إعلان انضمامه إلى النادى الأهلى بشكل رسمى خلال الساعات المقبلة. طاقم حكام مصرى لـ نهائى كأس الرابطة بين المصرى وسيراميكا استقرت رابطة الأندية المصرية المحترفة، على تعيين طاقم حكام مصرى لمباراة نهائي كأس الرابطة بين فريقى المصرى البورسعيدى وسيراميكا والمقرر لها يوم 22 يوليو الجارى.

يدرس مجلس إدارة نادي أسوان، برئاسة الشافعي صالح، تصعيد الشكوى ضد اللاعب النيجيري رفائيل أياجوا للفيفا، بعد ادعاءات اللاعب بتجميد مستحقاته وإجباره على التجديد للنادي.

دخلت 4 أندية فى منافسة قوية مع النادى المصرى لضم ثنائى غزل المحلة، مصطفى العش وأحمد النادرى، وذلك بعد هبوط غزل المحلة إلى القسم الثانى، حيث تتفاوض أندية، زد، البنك الأهلى، بيراميدز، وسيراميكا، بالإضافة إلى المصرى للحصول على خدمات اللاعبين خلال الميركاتو الصيفى الجارى.