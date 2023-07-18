شكرا لقرائتكم خبر عن تأهل ناشئى الاسكواش للدور الثالث ببطولة العالم بالعلامة الكاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهل ناشئي الاسكواش المصري، مشوارهم في بطولة العالم المقامة حالياً في ملبورن الأسترالية بحصد العلامة الكاملة والتأهل إلى منافسات الدور الثالث من البطولة.

ويتصدر نجوم الفراعنة قائمة أكثر الدول تحقيقاً للقب بطولة العالم في المنافسات الفردية برصيد 27 لقبا بواقع 14 لقبا للناشئين، و13 لقبا للناشئات، وذلك منذ انطلاق البطولة في عام 1980.

وجاءت نتائج الناشئين كالتالي:

- فوز ياسين شهدى على اليابانى كوسي توكى بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط 11-6, 11-8, 11-5.

- فوز سلمان خليل على الكندى فضيل خان بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط 11-4, 11-5, 12-10.

- فوز عمر سعيد صبحى على الألمانى فابيان إيجيلبرينك بنتيجة 3-0 وجاءت نتيجة الأشواط: 11-2, 11-2, 11-3.

- فوز محمد زكريا على الكندى دانيال ديفيريل بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط 11-1, 11-2, 11-5.

- فوز كريم التركى على الأمريكى توماس سولتانيان بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-7, 11-5, 11-7.

- فوز يحيى أبو رية على اليابانى يوجين إكيدا بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط: 6-11, 11-9, 7-11, 12-10, 11-1.