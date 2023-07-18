شكرا لقرائتكم خبر عن الطاولة يشارك فى تصفيات تونس المؤهلة للأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك منتخب تنس الطاولة رجال وسيدات فى منافسات تصفيات تونس و المؤهلة لاولمبياد باريس 2024 حيث تقام التصفيات نهاية الشهر الجارى.

ويستضيف ستاد القاهرة معسكر المنتخب حيث تجرى الاستعدادات على قدم وساق لتحقيق افضل نتائج فى البطولة.

واحتل منتخب تنس الطاولة المركز الأول فى ترتيب منتخبات البطولة الأفريقية التي أقيمت بالمغرب على مستوى الناشئين، بعدما حقق اللاعبون 22 ميدالية متنوعة، مقسمة إلى 7 ذهبيات، و7 فضيات، بالإضافة إلى 8 ميداليات برونزية.

وتقدمت مصر على تونس التي جاءت فى الوصافة برصيد 11 ميدالية، منها 4 ذهبيات وفضية و 6 برونزيات ، والجزائر فى المركز الثالث برصيد 12 ميدالية منها ذهبيتان، وفضيتان و8 برونزيات