عليك أن تغلق أذنيك.. رسالة غامضة من إمام عاشور

الشارقة - اميمة ياسر - وجه إمام عاشور لاعب ميتلاند الدنماركى، رسالة غامضة، عبر ستوري حسابه على إنستجرام، قبل ساعات من إعلان انضمامه للأهلي.

ونشر إمام فيديو يحتوي على نصحية، جاءت كالتالي: "عليك أن تغلق أذنيك، هذا هو سر سعادتى، أنا سعيد للغاية لأننى لا أستطيع سماع أى شىء، عندما تتوقف عن الإنصات لآراء الناس ستصبح حياتك مبهرة".

وأعلن الإعلامى أحمد شوبير أن صفقة انتقال إمام عاشور من نادى ميتيلاند الدنماركى إلى النادى الأهلى تمت بشكل نهائى، وسيتم الإعلان الرسمى عنها خلال الساعات القليلة المقبلة.

وقال شوبير، فى تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم على قناة أون تايم سبورت: "إمام عاشور أصبح أهلاوى 100%".

وتابع شوبير: "بالنسبة لموضوع الإصابة، كانت تستدعى 12 أسبوعا، فات منها 8 أسابيع، وبالتالى حال انضمام إمام عاشور للأهلى سيبدأ مع الفريق بشكل عادى فترة الإعداد للموسم الجديد".

واختتم شوبير تصريحاته قائلا: "لا يوجد مانع طبى يعوق انضمام إمام عاشور للأهلى".