شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي يتمسك باحتراف محمد حمدى ويرفض العروض المحلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمسك مسئولو نادى إنبى احتراف محمد حمدى لاعب الفريق الأول لكرة القدم،رغبة منهم فى تنفيذ أفكار تخدم هوية النادى البترولى،فى الاهتمام باللاعبين وأصحاب المواهب لرفع اسم النادى فى الخارج.

ويتمسك مسئولو النادى البترولى برفض أى عروض محلية لمحمد حمدى، خاصة أن الاحتراف الخارجى الأولوية بالنسبة لهم،دون النظر للمقابل المادى ولكن الأهم بالنسبة لهم هوية النادى.

فى سياق متصل أعلن محمد إسماعيل، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، تفعيل بند شراء عقد أحمد عيد من صفوف الفريق الأبيض، مؤكداً أن إدارة النادى البترولى أرسلت خطاباً إلى مسئولي الأبيض لإبلاغهم بتفعيل بند الشراء.

وقال مدير الكرة بإنبى، في تصريحات عبر برنامج "كورة كل يوم": "العقد الثلاثي مع الزمالك وعيد موقع من كل الأطراف من بداية الموسم".

وأضاف: "يتبقى توقيع أحمد عيد على العقد الجديد معنا، واللاعب ليس من حقه رفض تفعيل العقد لأننا فعلنا العقد وهو موقع من بداية الموسم".

وتابع:" تامر مصطفى مستمر معنا الموسم المقبل وصفقاتنا لن تزيد على 5، وكل العروض الخاصة بمحمد حمدي شفهية ولا توجد عروض رسمية".