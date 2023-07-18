شكرا لقرائتكم خبر عن حفل تخرج مدربي الدبلومة الأفريقية A .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الاتحاد المصرى لكرة القدم ، اليوم الثلاثاء، مراسم تخرج مدربي الدبلومة الأفريقية A، بحضور الأستاذ جمال علام رئيس الاتحاد و اللواء محمد حلمى مشهور و الأستاذ محمد أبو الوفا و الدكتورة دينا الرفاعى أعضاء المجلس ، و الدكتور جمال محمد على مدير إدارة المدربين بالاتحاد، و الكابتن فتحى نصير مدير إدارة القطاعات والكابتن عبد المنعم شطة المحاضر الدولي والمدير الفني السابق للكاف.

و في كلمته ، أكد جمال علام أن المدرب المصرى من أفضل المدربين فى الوطن العربى، لافتاً إلى أنه بذل جهودا كبيرة مع الاتحادين الدولى و الافريقي لعودة دورات الرخص التدريبية فى مصر بعد توقفها منذ عام 2016 .

وزف علام خبرا سارا لمدربى الدبلومة الأفريقية A، باختيار أحدهم لفترة معايشة خارج مصر أو عمل المعايشة بالداخل باستقدام خبراء أجانب علي أعلي مستوي .

ومن جانبه ، توجه الدكتور جمال محمد على بالشكر لمجلس إدارة اتحاد الكرة على الجهود التى بذلت من أجل عودة دورات رخص التدريب فى مصر مرة أخرى بعد توقفها فترة طويلة، بجانب الدعم المستمر لإنجاح دورة الدبلومة الأفريقية A، مشيداً فى نفس الوقت بالتزام و انضباط جميع المدربين الذين شاركوا فى هذه الدبلومة .

وألقي الكابتن أحمد الكاس و الكابتن على ماهر و الكابتن خالد جلال، كلمة بإسم المدربين المشاركين فى الدبلومة أثنوا خلالها علي مجلس إدارة الاتحاد و الدكتور جمال محمد على لنظرا للمجهود الكبير المبذول على مدار فترة الدورة بجانب المادة العلمية التى تم تطبيقها .

وفى ختام المراسم ، قام جمال علام و أعضاء مجلس ادارة الاتحاد على تسليم المدربين شهادة الحصول على الدبلومة الأفريقية A، و التقاط صور جماعية مع جميع المدربين و عددهم 25 مدربًا ومدربة ، هم عبد الظاهر السقا و علي ماهر ومحمد عبد الكريم ووائل رياض ومجدي عبد العاطي وعادل مصطفى وأمير عبد العزيز وعبد الباقي جمال وأحمد عبد المقصود وأمير عمر النور وخالد علي ووليد سليمان وعمر اسلام ومحمد سعد واسلام يوسف وأحمد عبده وخالد جلال وأميرة محمد وطارق سليمان وطلعت محرم وأحمد أيوب وعماد النحاس وميرهان يحيى ومحمد كمال ومصطفى لطفي.