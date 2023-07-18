شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعين بنجومه المعتزلين للعمل فى التدريب بقطاع الناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعين مسئولى نادى الزمالك، بنجومه القدامى والسابقين فى قيادة قطاع الناشئين بالفترة المقبلة، خاصة فى ظل حاجة إدارة القلعة البيضاء لتطوير القطاع والاستثمار فيه.

ومن المنتظر أن يحصل لاعبى الزمالك القدامى أمثال إبراهيم صلاح وأحمد جعفر وحمادة طلبة وغيرهم من النجوم على فرصة العمل داخل قطاع ناشئين النادى، وذلك وفقًا للخطة التى سيضعها النادى.

فى سياق أخر، طلب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، تدعيم 3 مراكز فقط فى الفريق خلال الميركاتو الصيفي المرتقب، استعدادا للموسم الجديد.

وقال أوسوريو فى تصريحات صحفية، "لم أطلب ضم 8 لاعبين للفريق، طلبت ضم ثلاثة لاعبين، وهم مساك يلعب بقدمه اليسري، ومهاجم رقم 9 مثل إبراهيموفيتش، خاصة أن سيف الجزيري وناصر منسي يقومان بدور مهم ولكن أريد مهاجما يستطيع أن يقف على الكرة بالإضافة إلى لاعب مركز 8".

وأضاف المدير الفني للزمالك، "أنا معجب بأحمد عادل ميسي لاعب الاتحاد السكندرى، ولكن إذا انضم للفريق سيكون فى نفس مركز مصطفى شلبي وسيد نيمار".