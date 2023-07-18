ليلة التتويج.. موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود.. والقناة الناقلة.. والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - يلتقي النادي الأهلي، مع حرس الحدود، في تمام الساعة 08:30 مساء غد الأربعاء، على أرضية استاد القاهرة الدولي، ضمن مؤجلات الجولة 33 من عمر البطولة .

يحتل الأهلي صدارة ترتيب جدول الدوري برصيد 81 نقطة، بينما يتواجد حرس الحدود في المركز الثامن عشر والأخير، وفي جعبته 24 نقطة.

ومن المقرر أن يحتفل النادي الأهلي مع جماهيره بلقبه الـ43 في بطولة الدوري، واستلام درع البطولة من رابطة الأندية المحترفة، في مباراته أمام نظيره حرس الحدود.

وتُعد مباراة الأهلي وحرس الحدود مباراة شرفية، بعدما حصد المارد الأحمر لقب الدوري الممتاز، بجانب هبوط فريق حرس الحدود إلى دوري المحترفين في الموسم المقبل رفقة أسوان وغزل المحلة.

التشكيل المتوقع للأهلى أمام حرس الحدود

حراسة المرمى: على لطفي

خط الدفاع: على معلول- ياسر إبراهيم- رامي ربيعة- محمد هاني

خط الوسط: أليو ديانج- عمرو السولية- محمد مجدي أفشة

خط الهجوم: أحمد عبدالقادر- طاهر محمد طاهر- محمد شريف

القنوات الناقلة لمباراة الأهلى وحرس الحدود

تنقل مباريات الدوري المصري عبر قنوات أون تايم سبورتس، ستجد مباراة حرس الحدود والأهلي على شاشتها.