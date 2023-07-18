صبحي: نبحث ونسعى لتقديم كل ما هو جديد ليصل ويخدم الشباب المصري

ياسر رشاد - القاهرة - وزير الشباب يلتقي بمسؤولي شركة ميتا

الثلاثاء 18/يوليو/2023 - 06:10 م 7/18/2023 6:10:29 PM

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على أهمية والدور الكبير الذي تلعبه منصات التواصل الاجتماعى "السوشيال ميديا" بدءًا من "الفيس بوك، الإنستجرام، واتس آب، ثريدز"

وأكمل صبحي حديثه قائلًا نبحث ونتعاون مع كل ما هو جديد ليصل ويخدم الشباب المصري في مختلف محافظات الجمهورية.

حيث إننا نعيش أزهي عصورنا حيث أصبحت الحكومة المصرية في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح حكومة ذكية تواكب التطور وتستخدم كل ما هو حديث وجديد.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عصر اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بمسؤولي شركة “ميتا” وهي الشركة المالكة للفيسبوك والإنستجرام والواتس آب وثريدز.

وتناول اللقاء سبل التعاون بين وزارة الشباب والرياضة وشركة "ميتا" ومدى إمكانية الاستفادة من منصات الشركة للترويج للأنشطة الشبابية والرياضية التي تقدمها وزارة الشباب والرياضة.

حضر اللقاء من جانب وزارة الرياضة الأستاذ أحمد عفيفي، رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات التابعة لها والدكتور محمد حسن، معاون الوزير

والأستاذة شادن خلاف، رئيس قطاع السياسات العامة بشركة ميتا للشرق الأوسط، والأستاذة حنان بوجيمي، مدير الشؤون الحكومية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، والعميد شريف بنداري، نائب أول رئيس شركة محرم مصر، والعقيد مصطفى السحلي، نائب رئيس شركة محرم للشؤون الحكومية، والأستاذة ماريهان نشأت، مدير إدارة السياسات العامة بشركة محرم، الأستاذة مي عجلان، مقرر عام وحدة تصدوا معنا.

جدير بالذكر أن شركة "ميتا" قد قامت أخيرًا بإصدار تطبيق جديد يسمى “Threads”، حيث يتم ربط حساب الإنستجرام الخاص بالمستخدم لعمل حساب جديد على تطبيق ثريدز، مما يتيح التواصل بين العديد من الأشخاص.