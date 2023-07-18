جمال علام يكشف راَيه في المدرب المصري

ياسر رشاد - القاهرة - كشف جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، راَيه في المدرب المصري خلال الفترة الحالية، بعدما اقترب الموسم من الانتهاء.

وحضر علام اليوم الثلاثاء، مراسم تخرج مدربي الدبلومة الأفريقية A، بمقر اتحاد الكرة المصري، كما حضر اللواء محمد حلمى مشهور و الأستاذ محمد أبو الوفا و الدكتورة دينا الرفاعى أعضاء المجلس ، و الدكتور جمال محمد على مدير إدارة المدربين بالاتحاد، و الكابتن فتحى نصير مدير إدارة القطاعات والكابتن عبد المنعم شطة المحاضر الدولي والمدير الفني السابق للكاف.

جمال علام: المدرب المصري الأفضل في الوطن العربي

وتحدث رئيس الجبلاية، حيث أكد أن المدرب المصرى يعد أفضل المدربين فى الوطن العربى، لافتاً إلى أنه بذل جهودا كبيرة مع الاتحادين الدولى و الافريقي لعودة دورات الرخص التدريبية فى مصر بعد توقفها منذ عام 2016 .

كما زف علام بشرى سارة لمدربى الدبلومة الأفريقية A، باختيار أحدهم لفترة معايشة خارج مصر أو عمل المعايشة بالداخل باستقدام خبراء أجانب علي أعلي مستوي .

في سياق متصل، وجه الدكتور جمال محمد الشكر لمجلس إدارة اتحاد الكرة، بعد المجهودات الكبيرة التى بُذلت من أجل عودة دورات رخص التدريب فى مصر مرة أخرى بعد توقفها فترة طويلة، بجانب الدعم المستمر لإنجاح دورة الدبلومة الأفريقية A، مشيداً فى نفس الوقت بالتزام و انضباط جميع المدربين الذين شاركوا فى هذه الدبلومة .

فيما تحدث كل من: الكابتن أحمد الكاس و الكابتن على ماهر و الكابتن خالد جلال، حيث ألقوا كلمة بإسم المدربين المشاركين فى الدبلومة أثنوا خلالها علي مجلس إدارة الاتحاد و الدكتور جمال محمد على لنظرا للمجهود الكبير المبذول على مدار فترة الدورة بجانب المادة العلمية التى تم تطبيقها .

وقام علام و أعضاء مجلس ادارة الاتحاد في ختام تسليم المدربين شهادة الحصول على الدبلومة الأفريقية A، بالإضافة إلى التقاط صور جماعية مع جميع المدربين و عددهم 25 مدربًا ومدربة ، هم:

عبد الظاهر السقا و علي ماهر ومحمد عبد الكريم ووائل رياض ومجدي عبد العاطي وعادل مصطفى وأمير عبد العزيز وعبد الباقي جمال وأحمد عبد المقصود وأمير عمر النور وخالد علي ووليد سليمان وعمر اسلام ومحمد سعد واسلام يوسف وأحمد عبده وخالد جلال وأميرة محمد وطارق سليمان وطلعت محرم وأحمد أيوب وعماد النحاس وميرهان يحيى ومحمد كمال ومصطفى لطفي.