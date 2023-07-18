هالاند يتصدر قائمة أغلى لاعبي العالم.. ومبابي في الوصافة

ياسر رشاد - القاهرة - نجح المهاجم النرويجي إرلينج هالاند، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي،في تصدر قائمة أغلى لاعبي العالم خلال المرحلة الحالية، بعد المستويات المميزة التي قدمها اللاعب مع فريقه.

وكشفت موقع "Football Benchmark" الذي يتخصص في أجور وقيمة لاعبي كرة القدم، عن أخر مستجدات قيمة أغلى 10 لاعبين حول العالم.

وأكد الموقع أن المهاجم النرويجي هالاند أصبح أغلى لاعب في العالم بقيمة سوقية وصلت لـ 194 مليون يورو.

بينما تواجد الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، في الوصافة بـ 182 مليون يورو، فيما جاء نجمي ريال مدريد فينيسيوس جونيور في المركز الثالث بـ 157 مليون، وجود بيلينجهام رابعًا بـ 152 مليون يورو.

في السياق ذاته، حل الألماني جمال موسيالا، لاعب بايرن ميونخ، في المركز الخامس بـ 149 مليون يورو، ونجم برشلونة بقيمة 140 مليون يورو.

وأختتم Football Benchmark" تقريره بالرباعي الأخير في القائمة، والتي جاؤا كالتالي:

بوكايو ساكا جناح آرسنال، سابعًا، وفيل فودين نجم مانشستر سيتي، ثامنًا، وبيدري لاعب وسط برشلونة، تاسًا، والنيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي الإيطالي، في المركز العاشر.