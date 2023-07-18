أرقام فوفانا تبهر جمهور النصر السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - حصل نادي النصر السعودي على توقيع النجم الفرنسي سيكو فوفانا لاعب وسط لانس الفرنسي السابق، لمدة ثلاثة مواسم مقبلة تنتهي بنهاية يونيو 2026، بعدما اجتاز اللاعب الفحص الطبي.

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يعتبر النصر هو المحطة السادسة لصاحب الـ 28 عام في مسيرته الاحترافيه، وكانت البداية من خلال فريق مانشستر سيتي الإنجليزي ثم لفولهام، وانتقل بعدها لنادي باستيا الفرنسي ثم خاض فترة مع أودينيزي الإيطالي، وأخيراً مع نادي لانس الفرنسي.

أرقام فوفانا مع لانس في الدوري الفرنسي

شارك سيكو فوفانا في 103 مباراة منها 97 لقاء كأساسي و6 كبديل، ساهم فوفانا في 26 هدف مع لانس بعدما سجل 17 هدفا وصنع 9 أهداف.

يمتلك اللاعب الفرنسي 4700 تمريرة بدقة 89%، من خلالها قام بصناعة 101 فرصة من بينها 14 فرصة محققه للتسجيل.

وخلال عملية قطع الكرات والتمركز في وسط الملعب قام فوفانا بـ 77 اعتراض منها 70 تدخل، وقام بتشتيت الكرة في 44 مرة، وقام بـ 859 التحام بنسبة نجاح 49%.

للاعب في الموسم الماضي 2022-2023 مع نادي لانس 181 مراوغة ناجحه، وحصل على 6 بطاقات صفراء وبدون أي بطاقة حمراء.

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