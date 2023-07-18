الحداد: الدوري السعودي في طريقه للعالمية والاتحاد يركز على المونديال

ياسر رشاد - القاهرة - أكد عبدالهادي الحداد، حارس مرمى النادي الأهلي المعتزل، أن الدوري السعودي يحتاج لبعض الأمور ليصل للعالمية، ولينافس ضمن الدوريات الخمسة الكبرى في العالم، خصوصًا بعد خطة التعاقد مع لاعبين من الدوريات الأوروبية.

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الدوري السعودي في طريقه للعالمية:

وقال الحداد في تصريح خاص لبوابة الخليج 365 الإلكترونية: "نحتاج الصدق مع أنفسنا وأن نعمل بجد لنواصل التفوق ونصل للعالمية".

وتابع الحداد في تصريحاته للوفد: "لكن يجب في البداية أن نوجد قانونًا لمكافئة الناجح ومعاقبة المخطئ، وأن ننظر إلى رياضة الوطن وليس إلى مصلحة أندية عن الأخرى".

الاتحاد يركز على المونديال:

وأضاف الحداد عن فوز الاتحاد بلقب الدوري للمرة الثانية على التوالي: "الاتحاد فريق كبير وهو أحد أعمدة الرياضة السعودية والعربية وهذا العام أتوقع تركيزهم سينصب حول بطولة العالم للأندية أكثر من البطولات المحلية".

وأكمل: "قيادتنا الحكيمة لم تصرف ريال واحد إلا وتعلم تمامًا أنه في صالح أبناء الوطن مستقبلًا، وأن جميع الأموال التي تم إنفاقها ليست بها مبالغة كما يرى البعض وأن أموال الصفقات في موقعها الصحيح، وأن تطوير رياضتنا من أهم أهداف رؤية السعودية 2030".

وأضاف عبدالهادي الحداد: "عقلية اللاعب السعودي غير احترافية ومن أبرز عوامل تعطل احتراف اللاعب السعودي تراكمات وأخطاء مبالغ التعاقدات مع اللاعبين وكذلك العقلية غير الاحترافية للاعب السعودي وأغلب مسيري الأندية سابقًا قبل عملية تخصيص الأندية ولكن بإذن الله الأمور الآن تسير في الطريق وسوف نرى نتائج هذا في القريب بإذن الله".

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