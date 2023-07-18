سيد معوض ينصح كولر: يجب التضحية بكأس مصر

ياسر رشاد - القاهرة - وجه سيد معوض، لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، تحذير شديد اللهجة للمدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للمارد الأحمر.

جاء تحذير معوض لكولر بسبب سعى الأخير لتحقيق الأرقام القياسية خلال الفترة المقبلة، بعد التتويج بعدد من البطولات الهامة والتي جاءت على رأسها دوري أبطال إفريقيا والدوري المصري.

سيد معوض: لابد إراحة لاعبي الأهلي

تحدث سيد معوض في تصريحات تلفزيونية، حيث قال: "تواجدت في جهاز حسام البدري خلال موسم 2017/2018، ورفض إراحة اللاعبين من أجل تحقيق الأرقام القياسية في ختام منافسات بطولة الدوري المصري".

وأضاف: "الفريق تضرر كثيرًا بعد ذلك، حيث تعرض عدد من اللاعبين للإصابة مثل وليد أزارو، حيث كان وقتها العنصر الأهم في الفريق، بجانب خروج الفريق من الكأس أمام الأسيوطي وخاض مباراتين في دوري الأبطال لم يخرج سوى بنقطة واحدة".

وأكمل سيد معوض تصريحاته: " كولر المدير الفني الحالي للأهلي كان لابد أن يضحى بالخروج من كأس مصر، للاستعداد بقوة للموسم المقبل الذي سيكون فيه استعداد قوي لبطولات كثيرة، الأهم حاليًا إراحة اللاعبين وعمل معسكر جيد لتجهيز اللاعبين".

وأردف: "استمرار العناصر الحالية خلال الموسم الحالي لن يحقق أي استفادة للفريق في الموسم القادم، بالعكس سيجلب الضرر للأهلي كثيرًا".

وتابع:"الفريق حتى لو خرج من كأس مصر فإنه سيحافظ على الموسم المقبل، وأنسب وقت للراحة بالنسبة للاعبين هو الوقت الحالي، كما سبق وحدث في نهاية الموسم الماضي".

وأتم سيد معوض تصريحاته: "المدرب الإسباني بيب جوارديولا استمر 4 سنوات من أجل انتقاء أبرز العناصر المناسبة حتى وصل لاكتساح الألقاب، لذلك كل مدرب يبحث عن أنسب اللاعبين، وبالنسبة لعروض أوسوريو فهي من منتخبات عادية جدا".