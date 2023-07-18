شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو يحسم قائمة الزمالك فى البطولة العربية الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحسم الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك قائمة الفريق التي تستعد لخوض منافسات البطولة العربية الأسبوع المقبل،وبعدها يسافر الفريق الأبيض إلى السعودية ليستهل مشواره بمواجهة الاتحاد المنستيرى التونسى يوم 28 يوليو الجارى.

ويبدأ فريق الكرة بنادى الزمالك الاستعداد للمشاركة فى البطولة العربية، من السبت المقبل، وذلك بعد حصول الفريق على راحة سلبية لمدة 5 أيام، بعد التعادل مع فاركو بهدفين لمثلهما في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

واستقر مسئولو الزمالك على سفر بعثة الفريق إلى السعودية 24 من شهر يوليو الجارى للمشاركة فى البطولة العربية، ويبدأ الزمالك مشواره فى البطولة العربية بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسى 28 يوليو، ثم مواجهة الشباب 31 من الشهر ذاته، وأخيرا مواجهة النصر 3 أغسطس.

وتصل قيمة جوائز البطولة العربية للأندية في النسخة الحالية 10 ملايين دولار، ما يزيد عن 300 مليون جنيه مصري وفق لما أعلنه الاتحاد العربي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي.