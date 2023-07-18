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مصر تفوز على تشاد 70/83 بالبطولة الافريقية لناشئى السلة

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القاهرة - سامية سيد - نجح منتخب ناشئين السلة فى التأهل لربع نهائي البطولة الأفريقية التى تقام بتونس ، بعد التغلب على تشاد بتتيجة  70/83  

 

وخاض منتخب السلة 3 مباريات قبل مواجهة  تشاد في البطولة بدور المجموعات ،حيث ألتقى مع المغرب وغينيا وأوغندا.

 

وجاءت نتائج المباريات كالتالى ..

 

الفوز على المغرب بنتيجة 100 - 79

 

الخسارة من غينيا بنتيجة  78 - 83  

 

الفوز على أوغندا بنتيجة 116-48

 

وتضم قائمة منتخب مصر للناشئين كلا من: محمد وائل – رامى مجدى – أنس عبد المطلب – على عسران – أمير مجدى – نور الصاوى – عمر حاتم – عمر موفق – يوسف الحلوانى – أحمد ربيع – أحمد فادى – عمر عصام.

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