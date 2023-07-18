شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تفوز على تشاد 70/83 بالبطولة الافريقية لناشئى السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح منتخب ناشئين السلة فى التأهل لربع نهائي البطولة الأفريقية التى تقام بتونس ، بعد التغلب على تشاد بتتيجة 70/83 وخاض منتخب السلة 3 مباريات قبل مواجهة تشاد في البطولة بدور المجموعات ،حيث ألتقى مع المغرب وغينيا وأوغندا. وجاءت نتائج المباريات كالتالى .. الفوز على المغرب بنتيجة 100 - 79 الخسارة من غينيا بنتيجة 78 - 83 الفوز على أوغندا بنتيجة 116-48 وتضم قائمة منتخب مصر للناشئين كلا من: محمد وائل – رامى مجدى – أنس عبد المطلب – على عسران – أمير مجدى – نور الصاوى – عمر حاتم – عمر موفق – يوسف الحلوانى – أحمد ربيع – أحمد فادى – عمر عصام.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز