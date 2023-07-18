شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يقترب من تدريب الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توصل مسئولو نادى الاتحاد السكندرى إلى اتفاق مع إيهاب جلال المدير الفني السابق لفاركو لتولى تدريب الاتحاد السكندرى خلفاً للصربى زوران مانولوفيتش،الذى رحل بالتراضى عن تدريب سيد البلد خلال الساعات الماضية.

ويضع مسئولو نادى الاتحاد السكندرى الرتوش النهائية على تولى إيهاب جلال تدريب الاتحاد السكندرى،ويتبقى فقط التوقيع على العقود والإعلان الرسمي خلال ساعات.

وكان محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى اجتمع مع زوران واستمع لوجهة نظره ورؤيته الفنية والتى أوضح تفاصيلها منذ بداية مسيرته مع الفريق هذا الموسم.

وأشاد زوران، بالتعاون الصادق والدعم الكبير من جانب مجلس إدارة النادى برئاسة محمد مصيلحى والسعى الدائم من الجميع داخل منظومة زعيم الثغر.

وأكد زوران، لرئيس النادى أنه يرغب فى عدم الاستمرار فى مهام عمله والعودة لبلادة فى هذا التوقيت، وأصر على هذه الرغبة، مشيرا إلى أنه يسعده العودة لقيادة زعيم الثغر فى المستقبل، معبراً عن سعادته الكبيرة خلال فترة عمله بنادى الاتحاد السكندرى.

وبناء على ما تقدم، شفإن إدارة نادى الاتحاد السكندرى قد قررت توجيه الشكر للمدير الفنى زوران على مجهوداته طوال الفترة الماضية التى تولى فيها الإدارة الفنية لفريق الكرة وتتمنى له كل التوفيق فى خطواته القادمة.