شكرا لقرائتكم خبر عن بكاء أيمن أشرف أثناء تكريمه في غرفة خلع الملابس بالنادى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام لاعبو فريق الاهلى بتكريم زميلهم أيمن أشرف عقب رحيله عن الفريق بشكل رسمي أثناء تواجدهم داخل غرفة الملابس الخاصة بهم بملعب مختار التتش قبل أنطلاق المران استعدادا لمواجهة حرس الحدود ضمن مؤجلات بطولة الدورى الممتاز .

وكان أيمن أشرف أجهش بالبكاء أثناء التكريم بسبب ارتباطة الكبير باللاعبين و النادى الذى تواجد به منذ الصغر .

و كانت جهت الصفحة الرسمية للنادي الاهلي عبر تويتر رسالة شكر لقائدها السابق ايمن اشرف بعد رحيله عن القلعة الحمراء حيث وقع للبنك الاهلي لمدة موسمين

وكتبت الصفحة :شكرًا أيمن أشرف على المسيرة الرائعة والذكريات السعيدة ..ابن الاهلي .. الشكر لايكفي ومكانك في القلب

وإجمالا شارك أيمن أشرف في 215 مباراة مع الاهلى بإجمالى 16907 دقيقة لعب سجل خلالها 5 أهداف وصنع أربعة أخرين وتلقى 49 كارت أصفر بجانب بطاقتين حمراء.

وتوج أيمن أشرف مع الاهلى بـ15 بطولة بواقع خمسة ألقاب للدوري بجانب دوري الابطال الافريقى ثلاثة مرات وكأس السوبر الافريقى مرتين وكأس مصر مرتين وكأس السوبر المحلى ثلاثة مرات بجانب التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية مرتين.