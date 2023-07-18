شكرا لقرائتكم خبر عن طاهر محمد لاعب الجولة الـ34 للدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد طاهر محمد طاهر، لاعب النادي الأهلي، جائزة لاعب الجولة الـ34 للدوري المصري عقب نجاحه في إحراز هدفين في مرمى المقاولون العرب في اللقاء الذى انتهي بفوز الأهلي 4 / 1.

وحقق فريق الأهلي الفوز على المقاولون العرب بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على استاد عثمان أحمد عثمان، ضمن منافسات الجولة 34 من عمر مسابقة الدوري المصري، ووصل الأهلي للنقطة 81 في صدارة ترتيب الدوري المصري، بينما توقف رصيد المقاولون العرب عند 44 نقطة في المركز السابع، وكان الأهلي قد فاز على الزمالك بنفس النتيجة في المباراة الأخيرة.

وسجل أليو ديانج هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 17 من صناعة كوكا الذي مرر الكرة في ظهر دفاع المقاولون وسددها ديانج بيمناه على يسار أبو السعود، وأنقذ محمد الشناوي مرمى الأهلي من استقبال هدف التعادل في الدقيقة 22 بعد التصدي لكرة محمد مجلي، قبل أن يشير حكم الراية إلى وجود حالة تسلل على لاعب المقاولون.

وسجل جوزيف أوشايا هدف التعادل للمقاولون في الدقيقة 24 من عمر المباراة من متابعته للكرة الثابتة التي لعبها سافيولا ووصلت إلى أحمد علاء ولعبها رأسية إلى أوشايا لذي لعبها بيسراه في سقف مرمى الشناوي، ولعب طاهر رأسية في الدقيقة 29 ولكن مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى المقاولون.

وتحصّل المقاولون على ركلة حرة ثابتة في الدقيقة 33 لعبها عمر سافيولا على المرمى ولكنها لمست طاهر محمد في طريقها إلى المرمى وتحولت إلى ركنية، وسجل محمد شريف الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 34 ولكن ألغاها حكم الراية بداعي وجود تسلل على شريف، واستمرت نتيجة التعادل الإيجابي حتى نهاية الشوط الأول.

وسجل طاهر محمد الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 68 من تسديدة بيسراه في الزاوية اليمنى لمرمى المقاولون، قبل أن يشير حكم الراية بوجود تسلل ويلغي الهدف ، قبل أن يقر حكم الفار بأن الكرة هدف، وأجرى الأهلي تغييرين بنزول علي لطفي وبيرسي تاو في الدقيقة 78 بدلا من محمد الشناوي واليو ديانج، ودخل فخري إلى وسط الملعب بجوار كوكا فيما لعب طاهر في الجبهة اليمنى.

وتحصّل محمود كهربا على ركلة جزاء في الدقيقة 87 بعد عرقلة من أحمد علاء، وتقدم طاهر طاهر لتسديدها، ووضعها في الشباك على يمين أبو السعود، واستمرت النتيجة بدون تغيير حتى نهاية المباراة بفوز الأهلي 4 / 1.