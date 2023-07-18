شكرا لقرائتكم خبر عن فشل محاولات إنبى فى الوصول لـ"أحمد عيد".. واللاعب ينقطع عن التدريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

فشل مسئولو نادى إنبي في الوصول إلى أحمد عيد لاعب الزمالك المعار إلى الفريق البترولى بعد تفعيل بند الشراء،من الزمالك وإخطار مسئولي النادى الأبيض واتحاد الكرة.

وكشف مصدر بنادى إنبى لـ"الخليج 365" أن أحمد عيد أغلق هاتفه ولم يرد على اتصالات نادى إنبى بعد تفعيل بند شرائه،لافتاً إلى أن اللاعب انقطع عن تدريبات الفريق البترولى منذ عودته من صفوف المنتخب الأولمبى.