شكرا لقرائتكم خبر عن فشل محاولات إنبى فى الوصول لـ"أحمد عيد".. واللاعب ينقطع عن التدريبات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
فشل مسئولو نادى إنبي في الوصول إلى أحمد عيد لاعب الزمالك المعار إلى الفريق البترولى بعد تفعيل بند الشراء،من الزمالك وإخطار مسئولي النادى الأبيض واتحاد الكرة.
وكشف مصدر بنادى إنبى لـ"الخليج 365" أن أحمد عيد أغلق هاتفه ولم يرد على اتصالات نادى إنبى بعد تفعيل بند شرائه،لافتاً إلى أن اللاعب انقطع عن تدريبات الفريق البترولى منذ عودته من صفوف المنتخب الأولمبى.
من جانبه كشف محمد إسماعيل مدير الكرة بنادي إنبي، كواليس أزمة أحمد عيد لاعب الزمالك المعار إلى الفريق البترولي، وحقيقة عودته للزمالك بعد انتهاء الموسم الجاري، وكذلك العروض المقدمة لـ محمد حمدي بعد تألقه مع إنبي.
وقال إسماعيل في تصريحات عبر برنامج "صباح أون تايم": أحمد عيد تعاقدنا معه ضمن صفقة مصطفى شلبي وكان هناك بند تفعيل شراء بعد دفع 3 مليون جنيه دون اشتراط موافقة نادي الزمالك أو أحمد عيد، أحمد عيد قد يكون لديه رغبة في العودة إلى الزمالك ولكن بمجرد دفع البند المتفق عليه سيصبح اللاعب من حق إنبي وبعدها نتفاوض مع الزمالك.
أضاف: في حالة رغبة اللاعب بالعودة إلى الزمالك لن يتمكن النادي الأبيض من قيده لأن عقدنا موثق مع اللاعب.
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