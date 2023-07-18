شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة صدقي مديرا فنياً لفريق ظفار العمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حمادة صدقي نجم الأهلي السابق، عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ، عن توليه القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بنادي ظفار العماني.



ظفار

وعمل حمادة صدقي مدربا مساعدا للمنتخب المصري الأول في جهاز حسن شحاتة في الفترة من 2004 حتى 2011، وفاز بلقب أمم أفريقيا ثلاث مرات أعوام 2006 بالقاهرة، و2008 بغانا، و2010 بأنجولا.

كما درب كلا من سموحة 2013/2014، قاده لوصافة الدوري خلفًا للنادي الأهلي بفارق الأهداف بعد منافسة كبيرة على اللقب والتأهل لدوري أبطال أفريقيا لأول مرة فى تاريخ النادى السكندرى، كما وصل سموحة بقيادة حمادة صدقى إلى نهائى الكأس والذى خسره أمام نادى الزمالك بهدف دون رد.

ولم ينجح سموحة فى تحقيق نتائج أفضل من تلك التى قدمتها تحت القيادة الفنية لحمادة صدقى منذ ظهوره فى الدورى الممتاز حتى الآن.

ثم تولى حمادة صدقى تدريب وادى دجلة، ثم إنبى، ثم تولى قيادة منتخب المحليين، ثم الجونة في الموسم الماضي قبل أن يعود لسموحة قبل أن يرحل لتدريب الهلال السودانى ثم الإنتاج الحربى الذى استقال منه هذا الموسم.