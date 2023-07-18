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رسميا.. ميتلاند الدنماركي يعلن انتقال إمام عاشور إلى الأهلي

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الشارقة - اميمة ياسر - أعلن نادي ميتلاند الدنماركي رسميا انتقال إمام عاشور الى صفوف النادي الأهلي رسميا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال الموقع الرسمي للنادي الدنماركي: "توصل إف سي ميتلاند والأهلي إلى اتفاق بشأن اتفاق انتقال من شأنه أن يعيد لاعب المنتخب المصري البالغ من العمر 25 عامًا إلى وطنه".

أضاف البيان: "انتقل إمام عاشور إلى ميتلاند من الزمالك في يناير، لكنه الآن يعود بشكل دائم إلى مصر".

أوضح البيان: "لقد كانت عملية خاصة مع إمام، الذي تعرض للأسف لإصابة سيئة بعد بداية جيدة، كما يقول المدير الرياضي سفيند جرافرسن".
وأوضح المدير الرياضي: "بالطبع يزعجنا أننا لا نستطيع استمرار إمام عاشور، إنه لاعب ماهر يتمتع بإمكانيات كبيرة ، ولكنه أيضًا مثال لما يمكن أن يحدث عندما تعمل مع الناس".

وشدد سفيند جرافرسن: "لقد وجدنا حلاً جيدًا مع الأهلي، حيث خاض عاشور سبع مباريات وسجل هدفين لنادي ميتلاند قبل إصابته، نتمنى لإمام كل التوفيق في المستقبل".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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