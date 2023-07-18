مانشستر يونايتد يجدّد عقد ماركوس راشفورد حتّى عام 2028

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي اليوم الثلاثاء تجديد عقد مهاجمه ماركوس راشفورد حتّى عام 2028 وبذلك تمكّن فريق "الشياطين الحمر" من الحفاظ على أحد أبرز ركائزه الهجوميّة.



ويعدّ راشفورد (25 عامًا) خريج مدرسة اليونايتد وهو من أبرز المهاجمين على الساحة الكروية الأوروبية والعالمية.



ولعب راشفورد 56 مباراة مع الفريق الإنجليزي العريق في الموسم الماضي بجميع المسابقات سجّل خلالها 30 هدفًا.



كما خاض المهاجم الإنجليزي الفذّ 53 مباراة دوليّة مع منتخب "الأسود الثلاثة" سجّل خلالها 16 هدفًا.

