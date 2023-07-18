رسميًا .. ميتلاند الدنماركي يعلن انتقال إمام عاشور إلى الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي ميتلاند الدنماركي منذ قليل انتقال لاعبه إمام عاشور إلى الأهلي بصفة رسمية على سبيل البيع النهائي.





ونشر النادي الدنماركي منذ قليل صورة للاعبه إمام عاشور معلقًا عليها، بحسم انتقال اللاعب إلى النادي الأهلي.

تصريحات مدرب ميتلاند السابق ..

كان الإسباني ألبرت كابياس، المدير الفني السابق لميتلاند الدنماركي، قد أكد خلال تصريحات سابقة أنه لم يكن احتراف إمام عاشور بمثابة كوبري لانتقاله لصفوف النادي الأهلي.

وقال كابياس، خلال تصريحات إعلامية : "ميتلاند رشح لي اسم إمام عاشور وكان الاختيار الأول للانضمام إلى النادي، والتعاقد معه كان بمجهود جماعي بين كشافين النادي والإدارة وأنا كمدير فني".

وواصل: "حين رحلت عن الفريق كنت أخشى على إمام عاشور فهو شخص لطيف ولاعب مميز وكان يحتاج لعناية خاصة".

وتابع: "اهتممت بتجربة إمام عاشور على المستوى الشخصي أكثر من الفني لأنها أول تجربة احترافية له خارج وطنه مصر".

وأضاف: "إمام عاشور كان جائعًا للنجاح في ميتيلاند وهذا ما أعجبني في شخصيته".

واختتم: "أرى أن انتقال إمام عاشور للأهلي مفيد، لأنه لم يحظ بدقائق كافية للمشاركة والوجود الأساسي بعد رحيلي، ولم نكن إطلاقًا بمثابة كوبري لانتقاله للأهلي كما تردد".

