رئيس الترسانة يعلن موعد عقد الجمعية العمومية الغير عادية

ياسر رشاد - القاهرة - وجه النائب طارق سعيد حسانين رئيس نادي الترسانة والمفروض من الجمعية العمومية لاتحاد الكرة الدعوة لأكثر من 20% من أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد المصري لكرة القدم لعقد جمعية عمومية غير عادية يوم الثلاثاء الموافق 1 اغسطس الساعة الحادية عشر ظهرا .





ويأتي هذا الاجتماع من أجل إلغاء قرار اتحاد الكرة المتضمن استحداث قسم جديد تحت مسمي القسم الثاني " أ " بما يخالف أحكام لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة القدم. ويكون الاجتماع صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الي الساعة الواحده ظهرا بنفس اليوم ونفس المكان ويكتمل النصتب القانوني بحضور 25% من أعضاء الجمعية العمومية.

اجتماع نادي الأولمبي ..

كان نادي الأوليمبي السكندري برئاسة ناصر الشاذلى عقد اجتماع موسع مع الأندية الشعبيه والجماهيريه الى جانب ممثلى ورؤساء الانديه الصاعده من القسم الثالث وبعض رؤساء أندية الدورى الممتاز وذلك من أجل الحشد والدعم لقرار إلغاء تطبيق دوري المحترفين المزمع إقامته في الموسم القادم.

يقام الاجتماع في الثامنة مساء غدا الأحد بمقر النادي الأوليمبي.

ومن المنتظر أن يشهد الاجتماع حضور محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى فى ظل الدور البارز لزعيم الثغر لدعم الاوليمبى والانديه الشعبيه والجماهيريه بدورى القسم الثانى .

كما تم توجيه الدعوه من جانب رئيس النادى الاوليمبى لعدد من رموز الكرة بالإسكندرية الى جانب الاعلاميين والقنوات الفضائية الرياضيه لحضور المؤتمر الحاشد والكبير والذى يحظى بإهتمام جميع أندية القسم الثانى على مستوى الجمهوريه من أعضاء الجمعية العمومية فى الاتحاد المصرى لكرة القدم .

كان 50 نادي من أعضاء الجمعية العمومية باتحاد الكرة تقدموا بطلبات لاتحاد الكرة بشأن عقد جمعية عمومية غير عادية لرفض تطبيق نظام دوري المحترفين كونه مخالف للائحة النظام الأساسي للبطولات الخاصة بالاتحاد وفيه ظلم كبير واقع على الأندية الشعبية.

