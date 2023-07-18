راشفورد يعلق على تجديد تعاقده مع مانشستر يونايتد

ياسر رشاد - القاهرة - علق الدولي الإنجليزي ماركوس راشفورد على تجديد تعاقده مع ناديه مانشستر يونايتد بشكل رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة.

وكان عقد راشفورد مع مانشستر يونايتد ينتهي خلال الصيف المقبل، حيث كان يحق له التوقيع للنادي الذي يرغب في تمثيله في الفترة القانونية بعد يناير المقبل.

ونجح اليونايتد في قطع الطريق على باريس سان جيرمان، حيث تواصل الفريق الفرنسي مع اللاعب للتعاقد معه عقب نهاية عقده مع العملاق الإنجليزي.

وأكد صاحب الـ 25 عامًا أنه سيبذل قصاري جهده من أجل لمساعدة الفريق للوصول للمستوى الذي يرغب به المدرب والجماهير.

راشفورد: لا يزال هناك الكثير لتحقيقه

تحدث ماركوس راشفورد في تصريحات لموقع مانشستر يونايتد الرسمي، حيث قال: "أتيت إلى اليونايتد عندما كنت طفلاً في السابعة من عمري، كما كان لدي حلم".

وتابع:"لا يزال لدي الشغف والفخر والتصميم على النجاح، وهذا يدفعني في كل مرة أتشرف فيها بارتداء القميص".

وأكمل: "خضت العديد من التجارب المذهلة في هذا النادي الرائع، لكن هناك الكثير لتحقيقه، كماأنني مصمم على الفوز بمزيد من الألقاب في السنوات المقبلة".

وأضاف راشفورد تصريحلته: "أنا من مشجعي يونايتد طوال حياتي، وبصفتي عاشق للنادي، أعرف المسؤولية التي تأتي مع تمثيل هذا القميص، وأشعر بلحظات صعود وهبوط مثل أي شخص آخر".

وأتم الدولي الإنجليزي تصريحاته: "أستطيع أن أؤكد لكم أنني سأبذل قصارى جهدي لمساعدة الفريق في الوصول إلى المستوى الذي نحن قادرون عليه، ونشعر بنفس التصميم داخل غرفة الملابس، لا يمكنني أن أكون متحمسًا أكثر للمستقبل تحت قيادة هذا المدرب".