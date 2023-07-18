رباعية المقاولون تمنح طاهر لقب الأفضل بالجولة 34

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت رابطة الأندية المحترفة لكرة القدم اختيار طاهر محمد طاهر صانع ألعاب النادي الأهلي ، لاعب الجولة 34 من الدوري الممتاز.





وساهم طاهر في تحقيق فريقه فوز عريض على المقاولون العرب الأحد الماضي برباعية مقابل هدف ، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما على ملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

وسجل طاهر هدفين خلال المباراة التي ارتفع رصيد الأهلي بعدها إلى النقطة 81.

ويلاقي الفريق الأول بالأهلي نظيره حرس الحدود مساء غدٍ الأربعاء على ملعب ستاد القاهرة الدولي لحساب مؤجلات بطولة الدوري التي حسم لقبها للمرة الـ 43 في تاريخه غند وصوله إلى النقطة 75 مستفيدًا من هزيمة بيراميدز أقرب مطارديه على الصدارة أمام سيراميكا كليوباترا بثنائية لهدف.

ترتيب الدوري ..

ويحتل الأحمر صدارة ترتيب الدوري برصيد 81 نقطة، ويطمح في الفوز خلال مواجهاته الثلاث المتبقية من أجل الوصول إلى النقطة 90 التاريخية ويصبح الفريق الأكثر عددًا في نقاط التتويج بالبطولة.

ويتسلم الأهلي درع الدوري الممتاز بشكله التقليدي غدًا في احتفالية خاصة، ليسجل الدرع التاريخي للمسابقة المحلية ظهوره الأخير في الكرة المصرية.

ومن المقرر وفقًا لما أعلنته رابطة الأندية المصرية لكرة القدم أن يتم الاحتفاظ بنسخة الدوري الحالية في أحد المتاحف الخاصة بالاتحاد المصري لكرة القدم، من دون أن يوجد داخل أي نادٍ أو في دولاب بطولات الأهلي باعتباره المتوج الأخير باللقب المحلي.

ويعد درع الدوري الحالي بشكله التقليدي من أبرز علامات الكرة المصرية من نشأتها وتطورها، كما أنه شاهدًا على حقب تاريخية عدة في تاريخ مصر الحديث..