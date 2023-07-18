أيمن الشريعي: خاطبنا الزمالك لتفعيل شراء أحمد عيد

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن أيمن الشريعي رئيس نادى إنبى في تصريحات إذاعية أنه تم إرسال خطاب رسمى لنادى الزمالك تفعيل بند شراء أحمد عيد.

أكد أيمن الشريعي خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج ملعب الشمس مع مجدى عبد الغنى أنه لا توجد أزمات مع نادى الزمالك بشأن أحمد عيد واللاعب من حق انبي وفقا لعقد الإعارة المبرم بين الطرفين.

أتم في تصريحاته “:أيمن الشريعى أنهم نجحوا فى تكوين فريق قوى بعد رحيل أكثر من عنصر أساسي فى الفريق موضحاُ أن تامر مصطفى المدير الفنى نجح فى عمل توليفة جيدة وخلطة قوية لإنبى”.

وظهر أحمد عيد الظهير الأيمن لنادي إنبي المعار من صفوف الزمالك بمستوي مميز خلال الموسم المنقضي مما أجعل البترولية تفعيل بند الشراء.

احتل فريق إنبي المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 45 نقطة .