رسالة فوفانا لجماهير النصر السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - نجح النصر السعودي في التعاقد بشكل رسمي مع الدولي الإيفواري سيكو فوفانا لمدة 3 سنوات، قادمًا من لانس الفرنسي.

جاء توقيع فوفانا للنصر في حضور أحمد الغامدي، الرئيس التنفيذي للعالمي.

وقدم فوفانا رسالة مهمة عبر حسابات النصر الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال:"أنا هنا لكي أركض، لكي أقطع، لكي أنقذ، لكي أصنع، لكي أسجل، لكي أفوز، لكي أفعل كل شيء ممكن من أجل شعار النصر السعودي".

قيمة الصفقة

يحصل فوفانا على 15 مليون يورو في الموسم الواحد، وذلك لمدة 3 مواسم، بينما يتقاضى لانس الفرنسي 20 مليون يورو، بعدما فرط في عقد اللاعب.

ونجح النصر في حسم صفقة فوفانا بعد مفاوضات طويلة بين الثنائي، والتي استمرت لنحو شهر كامل، ليجتاز اللاعب الكشف الطبي خلال الساعات القليلة الماضية.

أرقام فوفانا مع النصر

لعب فوفانا 35 مباراة مع لانس في الدوري السعودي خلال الموسم المنصرم، نجح فيتسجيل 7 أهداف وصنع 5، ليساهم في 12 هدف.

الجدير بالذكر أن فوفانا لعب لعدد من الأندية الأوروبية الكبيرة على رأسها مانشستر سيتي وأودينيزي ولانس.