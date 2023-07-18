رسميًا .. الأهلي يعلن ضم إمام عاشور

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن النادي الأهلي ضم إمام عاشور، لاعب وسط المنتخب الوطني وميتلاند الدنماركي لمدة 5 مواسم، لينهي حالة الجدل التي أثُيرت أخيرًا بشأن اللاعب.



وقدم الأهلي عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا مصورًا يتضمن وجود اللاعب داخل ملعب مختار التتش مرتديًا قميص النادي الأهلي لتقديم الصفقة رسميًا.

كان نادي ميتلاند الدنماركي قد أعلن منذ قليل انتقال لاعبه إمام عاشور إلى الأهلي بصفة رسمية على سبيل البيع النهائي.

ونشر النادي الدنماركي صورة للاعبه إمام عاشور معلقًا عليها، بحسم انتقال اللاعب إلى النادي الأهلي.

وينتظر إعلان الأهلي الساعات القليلة المقبلة عن تفاصيل تعاقد لاعبه الجديد إمام عاشور وفترة وجوده بالأهلي.

الأهلي يتسلم درع الدوري ..

ويلاقي الفريق الأول بالأهلي نظيره حرس الحدود مساء غدٍ الأربعاء على ملعب ستاد القاهرة الدولي لحساب مؤجلات بطولة الدوري التي حسم لقبها للمرة الـ 43 في تاريخه بعد وصوله إلى النقطة 75 مستفيدًا من هزيمة بيراميدز أقرب مطارديه على الصدارة أمام سيراميكا كليوباترا بثنائية لهدف.

ترتيب الدوري ..

ويحتل الأحمر حاليًا صدارة ترتيب الدوري برصيد 81 نقطة، ويطمح في الفوز خلال مواجهاته الثلاث المتبقية من أجل الوصول إلى النقطة رقم 90 التاريخية ويصبح الفريق الأكثر عددًا في نقاط التتويج بالبطولة.

ويتسلم الأهلي درع الدوري الممتاز بشكله التقليدي غدًا في احتفالية خاصة، ليسجل الدرع التاريخي للمسابقة المحلية ظهوره الأخير في الكرة المصرية بعد إعلان رابطة الأندية تصميم درع جديد للمسابقة المحلية.