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إنتر ميامي يستهدف لويس سواريز

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ياسر رشاد - القاهرة -  يستهدف إنتر ميامي الأمريكي التعاقد مع المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

 وكان الفريق الأمريكي قد نجح في التعاقد مع الثنائي سيرجيو بوسكيتس وليونيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد انتهاء تعاقدهما مع أنديتهما السابقة.

 وكشفت تقارير صحفية أرجنتينية أن إنترميامي يتفاوض خلال الفترة الحالية مع لويس سواريز لضمه رفقة ميسي.

 وأوضحت أن اللويزيتو ملتزم بعقد مع جريميو البرازيلي حتى صيف 2024 المقبل.

  وأكدت أن مفاوضات سواريز مع إدارة إنتر ميامي منذ أشهر عدة، لكنها شهدت تقدمًا ملحوظًا خلال الفترة الحالية.

 وشددت على أن ميسي له دور في تقدم مفاوضات إنتر ميامي مع سواريز، حيث يرغب في ضمه لمجاورته مثلما حدث في .

 وكان ميسي قد رحل عن باريس سان جيرمان بعد نهاية تعاقده مع الفريق، وينطبق الأمر على بوسكيتس، والذي انتهى عقده مع برشلونة الإسباني.

  جدير بالذكر أن ميسي زامل سواريز في برشلونة، حيث توج بعدد من الألقاب منها 4 مرات، وكأس إسبانيا 4 مرات، بالإضافة إلى ومونديال الأندية والسوبر الأوروبي.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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