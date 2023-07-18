اخبار الرياضه

إنتر ميامي يكرر ثلاثي برشلونة بعد ضم ميسي

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي إنتر ميامي الأمريكي تعاقده مع ليونيل نجم باريس سان جيرمان السابق، ويسعى النادي للتعاقد مع زميل الأسطورة الأرجنتينية في خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

اقرأ ايضًا ..

يريد إنتر ميامي تكوين ثلاثية برشلونة من جديد في الموسم المقبل، ونجح بالفعل في ضم سيرجيو بوسكيتس في وسط الملعب وميسي في مركز الجناح، ويسعى الآن لضم مهاجم صريح.

إنتر ميامي يفكر في ضم سواريز

يتفاوض إنتر ميامي يتفاوض حاليًا مع لويس سواريز مهاجم فريق جريميو البرازيلي، لإعادة ثلاثية ميسي وسواريز وبوسكيتس مع برشلونة.

ينتهي عقد سواريز مع نادي جريميو بنهاية يونيو من عام 2024، ويتبقى له موسم وحيد مع الفريق البرازيلي.

مفاوضات متقدمه بين إنتر ميامي وسواريز

وصلت المفاوضات لمرحلة متقدمه بين سواريز وانتر ميامي الأمريكي، بعدما تعهد خورخي ماس الشريك في ملكية إنتر ميامي بالتعاقد مع ثلاثة لاعبين من عيار ميسي للفريق الأمريكي، وهو ما يعمل عليه الآن مع المهاجم الأوروجوياني.

سبق أن لعب لويس سواريز بجوار ليونيل ميسي في صفوف برشلونة الإسباني، وحققا معًا 11 لقب محلي وقاري ما بين كأس إسبانيا إلى جانب وكأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي.

 

لمزيد من أخبار عبر بوابة الخليج 365 الإلكترونية اضغط هنا

الكلمات الدلائليه
مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا