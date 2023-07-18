شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن فتح القيد 27 يوليو و إحالة رئيس نادي الزرقا للإنضباط والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - عقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام ، اجتماعا انتهي في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين أسفر عن القرارات الآتية على رأسها اعتماد تعليمات وشروط القيد للموسم الجديد والتي تبدأ من يوم 27 / 7 / 2023 .
تقديم مذكرة إلي لجنة الانضباط بشأن السيد / سمير موسي رئيس نادي الزرقا فيما بدر منه من تجاوز تجاه مجلس الادارة.
اعتماد تنظيم دوري الكرة النسائية مواليد 2004 و 2009.
استمع مجلس الإدارة لعرض السيد فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام وتقريره عن الفترة الماضية و خطته للاستعداد للموسم الجديد و ما يشمله من تدريب الحكام سواء في الملعب أو على تقنية حكم الفيديو المساعد ..وسيقوم السيد بيريرا بعقد مؤتمر صحفى بعد نهاية الموسم لعرض كل هذه الأمور على الرأى العام.
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