شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يكلف إدارة المسابقات بمناقشة مقترحات أندية القسمين الثاني و الثالث والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - عقد مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، اجتماعا لمناقشة ملف أندية القسمين الثاني و الثالث وتقرر مناقشة مقترحات أندية القسمين الثاني والثالث بشأن دورى المحترفين ، وتكليف ادارة المسابقات بمراعاة تلك المقترحات من حيث عدد المباريات والنطاق الجغرافي والنفقات المالية عند اصدار شروط المسابقة للموسم الجديد 2023 / 2024.
كما تقرر تقديم مذكرة إلي لجنة الانضباط بشأن السيد / سمير موسي رئيس نادي الزرقا فيما بدر منه من تجاوز تجاه مجلس الادارة.
اعتماد تنظيم دوري الكرة النسائية مواليد 2004 و 2009.
استمع مجلس الإدارة لعرض السيد فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام وتقريره عن الفترة الماضية و خطته للاستعداد للموسم الجديد و ما يشمله من تدريب الحكام سواء في الملعب أو على تقنية حكم الفيديو المساعد، وسيقوم السيد بيريرا بعقد مؤتمر صحفى بعد نهاية الموسم لعرض كل هذه الأمور على الرأى العام.
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