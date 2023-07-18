شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد تقديم إمام عاشور لاعبا لفريق الأهلى لمدة 5 سنوات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الاهلى فيديو تقديم اللاعب أمام عاشور و أنضمامة الى القلعة الحمراء عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك .
و كان أعلن النادي عن انضمام إمام عاشور لاعب ميتلاند الدنماركي إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم لمدة خمس سنوات قادمة.. وشهدت الساعات الماضية إنهاء كافة الأمور الإدارية والمالية الخاصة بانتقال اللاعب .
وسيطر إمام عاشور على الساحة الرياضية فى هذه الفترة، بعدما قرر قطع احترافه والعودة مجددا للدورى المصرى وسط اهتمام كبير من عدة أندية لضم اللاعب.
وتصدر إمام عاشور لاعب ميتلاند الدنماركى، قائمة اللاعبين الأكثر بحثًا على موقع "ترانسفير ماركت" العالمى، حيث تمت زيارة ملف اللاعب أكثر من كل لاعبى العالم المتواجدين على الموقع الذى يعد أكبر قاعدة بيانات لاعبين على مستوى العالم فى السنوات الأخيرة.
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