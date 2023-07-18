شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الحنفى حكما لمباراة الأهلى و حرس الحدود فى لقاء تسليم الدرع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة مباراة الأهلي و حرس الحدود إلى الحكم محمد الحنفي ، باستاد القاهرة فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ33 بالدورى الممتاز والتى تشهد تتويج المارد الأحمر بدرع الدورى للمرة الـ43 فى تاريخه.

يعاون محمد الحنفي كلا من عماد فرج و أحمد نظير و نادر قمر الدولة و عمرو الشناوي حكم فيديو و محمود عبد السميع حكم مساعد فيديو.

تقرر حضور 10 آلاف مشجع فى مباراة الأهلى و حرس الحدود مساء غد الأربعاء بواقع 5 آلاف لكل فريق، باستاد القاهرة فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ33 بالدورى الممتاز والتى تشهد تتويج المارد الأحمر بدرع الدورى للمرة الـ43 فى تاريخه.

ويحتفل لاعبو النادى الأهلى،بالتتويج بلقب الدورى المصرى الممتاز للمرة الـ43، عقب مباراة الفريق الأحمر مع حرس الحدود المؤجلة من الأسبوع الثالث والثلاثين من عمر مسابقة الدورى الممتاز باستاد القاهرة الدولى.

وتعتبر احتفالية الأهلى بالتتويج غدا هى ليلة الظهور الأخير لدرع الدورى المصرى القديم، بعد إعلان رابطة الأندية المصرية عن وصول الدرع الجديد الذى سيتم تسليمه لبطل الدورى فى النسخة المقبلة 2023 - 2024.