شكرا لقرائتكم خبر عن رضا سليم يُهدد مستقبل القندوسى أو ديانج فى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه أحد اللاعبين الأجانب في الأهلي وتحديداً الجزائري أحمد القندوسي أو المالي آليو ديانج شبح الرحيل عن النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حال تعاقد الأهلي مع المغربي رضا سليم لاعب الجيش المغربي.

ويمتلك الأهلي حالياً أربعة لاعبين أجانب، هم الجنوب أفريقي بيرسي تاو والتونسي على معلول والمالي آليو ديانج والجزائري أحمد القندوسي بعد رحيل البرازيلي برونو سافيو مؤخراً وعودته لناديه السابق بوليفار البوليفي.

ويمتلك الأهلي ثنائي أجنبي انتهت إعارته مؤخراً هما الموزمبيقي لويس ميكيسوني والكونغولي والتر بواليا لكن النادي لن يُعيد أحداً من هذا الثنائي وسيواصل إعارتهما أو بيعهما.

ويتفاوض الأهلي حالياً مع الجيش الملكي لحسم صفقة رضا سليم وحال إتمامها سيكون الأهلي مُطالب بالاستغناء عن أحد لاعبيه الأجانب من أجل قيد رضا سليم بدلاً منه، خاصة أن مسئولى القلعة الحمراء حسموا صفقة البرازيلي جوستافو سوزا، مهاجم جيونبك هيونداي الكوري الجنوبي ليكون الأجنبي الخامس بالفريق.

وتُشير الدلائل إلى أن أحمد القندوسي سيكون خارج الأهلي بنسبة كبيرة حال ضم رضا سليم، وقد يوافق الأهلي على احتراف ديانج حال تلقيه عرضاً جاداً ومُغرياً، على أن يتم قيد جناح الجيش الملكي المغربي بدلاً منه ووقتها سيتم الإبقاء على الجزائري القندوسي.