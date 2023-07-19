شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد السلة عن ريمونتادا منتخب الناشئات أمام الصين: ما حدث لا يصدق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مجدي أبو فريخة، رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، كواليس نجاح منتخب مصر للآنسات في تحقيق انتصار تاريخي على الصين بنتيجة 60-56، بعد أن وصل الفارق بين المنتخبين إلى 32 نقطة لصالح منافسه الآسيوى، في كأس العالم لكرة السلة تحت 19 عاما.

وقال خلال حواره ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على شاشة "سي بي سي"، إن لاعبات منتخب السلة قدمن أداء أكثر من رائع، مضيفًا: "البنات كانت مخضوضة في بداية المباراة، العبوا براحتكم واتبسطوا.. إنتوا بتقدموا أداء كويس، وبالفعل نجحوا في تغيير سير المباراة وإحداث الفارق.. ولم أصدق ما حدث".

ونجح منتخب مصر تحت 19 سنة آنسات لكرة السلة في تحقيق فوزه الأول بكأس العالم، بعد عودة رائعة في النتيجة أمام منتخب الصين، وتحول تأخره إلى فوز بنتيجة 60-56.

والتقى المنتخب المصري نظيره الصيني ظهر أمس الإثنين، في ثاني مباريات منتخبنا الوطني في كأس العالم المقامة حاليًا في إسبانيا.

ورغم انتهاء الشوط الأول من المباراة بتأخر منتخب مصر بنتيجة 44-20، إلا أنه نجح في العودة في النتيجة خلال الشوط الثاني بأداء ولا أروع، ليُنهي اللقاء لصالحه بنتيجة 60-56.