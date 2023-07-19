شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: لا تراجع عن إقامة دوري المحترفين الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو اتحاد الكرة أنه لا تراجع عن إقامة دوري المحترفين في الموسم الجديد، وأن أخذ اقتراحات أندية القسمين الثاني والثالث في الاعتبار وتكليف إدارة المسابقات بمراعاتها عند وضع شروط ونظام المسابقة لا يعني تفكير المجلس في تأجيل دوري المحترفين.
وعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، اجتماعا لمناقشة ملف أندية القسمين الثاني والثالث، وتقرر مناقشة مقترحات أندية القسمين الثاني والثالث بشأن دورى المحترفين، وتكليف إدارة المسابقات بمراعاة تلك المقترحات من حيث عدد المباريات والنطاق الجغرافي والنفقات المالية عند إصدار شروط المسابقة للموسم الجديد 2023 / 2024.
كما تقرر تقديم مذكرة إلى لجنة الانضباط بشأن سمير موسى، رئيس نادي الزرقا، فيما بدر منه من تجاوز تجاه مجلس الإدارة.
استمع مجلس الإدارة لعرض فيتور بيريرا، رئيس لجنة الحكام، وتقريره عن الفترة الماضية وخطته للاستعداد للموسم الجديد وما يشمله من تدريب الحكام سواء في الملعب أو على تقنية حكم الفيديو المساعد، وسيقوم بيريرا بعقد مؤتمر صحفى بعد نهاية الموسم لعرض كل هذه الأمور على الرأى العام.
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