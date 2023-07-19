شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: لا تراجع عن إقامة دوري المحترفين الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو اتحاد الكرة أنه لا تراجع عن إقامة دوري المحترفين في الموسم الجديد، وأن أخذ اقتراحات أندية القسمين الثاني والثالث في الاعتبار وتكليف إدارة المسابقات بمراعاتها عند وضع شروط ونظام المسابقة لا يعني تفكير المجلس في تأجيل دوري المحترفين.

وعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، اجتماعا لمناقشة ملف أندية القسمين الثاني والثالث، وتقرر مناقشة مقترحات أندية القسمين الثاني والثالث بشأن دورى المحترفين، وتكليف إدارة المسابقات بمراعاة تلك المقترحات من حيث عدد المباريات والنطاق الجغرافي والنفقات المالية عند إصدار شروط المسابقة للموسم الجديد 2023 / 2024.